Мовознавець пояснив, як правильно перекласти 'пробка на дороге'

Велика кількість автомобілів на дорозі, яка не рухається, російською називається "пробка". Українською це слово можна перекласти як "пробка", "корок" та "затор".

Втім, правильно використовувати лише одне з цих слів для позначення черги автомобілів. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Як правильно говорити – "дорожня пробка", "затор" чи "дорожній корок"? Розгортаємо словник і читаємо. "Корок" має три значення: перше – кора коркового дуба, яку використовують для різних потреб; друге значення – затичка для пляшки з кори згаданого дерева; третє – те ж саме, що й підбор або каблук", – пояснив мовознавець.

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Вчитель додав, що затички різного призначення також називають "пробкою". Своєю чергою скупчення людей або транспорту, що перешкоджає руху, називається "затором".

"Отже, правильно сказати "затор на дорогах". А слова "корок" або "пробка" можна вжити у цьому значенні, але тоді воно буде переносним", – підсумував Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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