Як ефективно боротися з тлею: ефективні поради від садівників

Як ефективно боротися з тлею: поради від садівників

Попелиця, широко відома під назвою "зелена попелиця" або "чорна попелиця", – це мініатюрні комахи, що харчуються соком рослин, зокрема, м'якими молодими пагонами. Їх розмір коливається від 1 мм до 7 мм завдовжки.

Попелиця процвітає в теплих умовах, обмежуючи свій життєвий цикл навесні та влітку у відкритих садах. Однак вони можуть вражати рослини будь-якої пори року в закритих приміщеннях, наприклад, у будинках, теплицях або оранжереях.

Розуміння проблеми

Зелена та чорна попелиці є природними компонентами садової екосистеми і є життєво важливим джерелом їжі для різних видів птахів, у тому числі для горобців. Вони стають проблемою лише тоді, коли їхня чисельність значно зростає.

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Великі зараження можуть послабити рослини, викликаючи скручування чи викривлення уражених пагонів. У деяких випадках, особливо на молодих рослинах, це може призвести до остаточної загибелі рослини.

Що робити при появі попелиці

Невелика кількість цих комах на садовій рослині зазвичай не викликає занепокоєння, оскільки птахи природно полюють на них і годують ними своїх пташенят. Однак у ситуаціях, коли на ділянці багато рослин одного типу, де немає природних хижаків, необхідно вживати швидких дій.

Дуже важливо зберігати пильність щодо ранніх попереджувальних ознак і ретельно оглядати рослини. У закритих приміщеннях та теплицях першою ознакою зараження часто є наявність липкої медової роси на листі під скупченням попелиць.

Боротьба без використання хімікатів

1. Змийте попелиці сильним струменем води зі шланга.

2. Роздавіть вручну невеликі осередки зараження.

3. Використовуйте біологічні засоби боротьби з попелицями, заселяючи в будинок або теплицю живих хижаків для боротьби з попелицею.

Природні засоби захисту

Посадка трав з різким запахом, таких як шавлія, цибуля, часник і настурція, поряд з чутливими рослинами може допомогти відлякати попелицю. Створіть місця проживання, які приваблюють птахів та інших хижаків у саду.

Взимку прибирайте менше, щоб дати сонечка можливість перезимувати. Заохочуйте птахів, висаджуючи кучеряві рослини та густі чагарники.

Оскільки попелиця націлена на м'яку молоду поросль, мінімізація використання багатих азотом добрив може сприяти росту рослин з жорсткішим листям. Азот є основною поживною речовиною для розвитку листя.

Ретельно мийте поверхні та підставки. Розгляньте можливість використання продуктів без хімікатів для обприскування конструкції.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може заманити шкідників, зменшити поживні речовини чи помідори захворіють.

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