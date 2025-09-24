Подготовьте авто к холодам: когда лучше менять шины на зимние

Осень часто приносит непостоянную погоду, и первые снегопады не означают, что нужно сразу ставить зимние шины. Для их эффективной работы необходим длительный период низких температур, обеспечивающий надежное сцепление с дорогой.

Об этом говорится в материале uamotors. По данным многолетних наблюдений, оптимальный момент – когда среднесуточная температура в течение 5–6 дней удерживается на уровне +4…+6 °C. Даже если днем теплее (+10 °C), ночные заморозки до 0–1 °C могут сигнализировать о подготовке к зимнему сезону.

После первых морозов иногда наступают теплые дни, и в таких условиях зимние шины быстро изнашиваются и теряют эффективность, что снижает безопасность движения.

В то же время, если после первого снега образуется гололедица, зимняя резина становится критически важной. Ее отсутствие в таких условиях значительно повышает риск аварий и опасных ситуаций на дороге.

