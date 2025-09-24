Підготуйте авто до холодів: коли краще міняти шини на зимові

Осінь часто приносить мінливу погоду, і перші снігопади не означають, що потрібно одразу ставити зимові шини. Для їхньої ефективної роботи необхідний тривалий період низьких температур, який забезпечує надійне зчеплення з дорогою.

Про це йдеть у матеріалі uamotors. За даними багаторічних спостережень, оптимальний момент — коли середньодобова температура протягом 5–6 днів утримується на рівні +4…+6 °C. Навіть якщо вдень тепліше (+10 °C), нічні заморозки до 0–1 °C можуть сигналізувати про підготовку до зимового сезону.

Після перших морозів іноді настають теплі дні, і в таких умовах зимові шини швидко зношуються та втрачають ефективність, що знижує безпеку руху.

Водночас, якщо після першого снігу утворюється ожеледиця, зимова гума стає критично важливою. Її відсутність у таких умовах значно підвищує ризик аварій та небезпечних ситуацій на дорозі.

