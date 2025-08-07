Что выгоднее получать украинскому пенсионеру – соцпомощь или пенсию

После достижения пенсионного возраста украинцы могут получать финансовую поддержку в виде двух видов выплат - страховой пенсии или социальной помощи. Один из этих вариантов предполагает начисление средств даже при отсутствии трудового стажа.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. В 2025 году право на пенсию по возрасту имеют те, кто достиг 60 лет и имеет не менее 32 лет страхового стажа. Если трудовой стаж меньше, возраст выхода на пенсию увеличивается: при наличии 22-32 лет стажа - до 63 лет, а при 15-22 годах - до 65 лет.

Сумма выплат напрямую зависит от размера заработной платы и количества лет страхового взноса. К примеру, при 32 годах стажа и зарплате в 8 000 гривен минимальная пенсия может составлять 3 028 гривен. В то же время даже при более высоком уровне дохода, но меньшем стаже, размер выплат может остаться на минимальном уровне.

Граждане, достигшие 65-летнего возраста, но не имеющие необходимого страхового стажа для оформления пенсии, могут обратиться за социальной помощью. Ее сумма определяется в зависимости от прожиточного минимума и доходов семьи за последние полгода. Максимально можно получить 3028 гривен.

