До 700 гривен: кто имеет право на доплату к пенсии

В Украине для отдельных категорий граждан предусмотрены дополнительные гарантии. В частности, участники боевых действий имеют право на ежемесячные доплаты к пенсии, а также могут выходить на пенсию ранее установленного общего возраста.

О размерах надбавок в 2026 году говорится в законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", на который ссылается редакция издания Новости.LIVE. Государство гарантирует участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны ежемесячную доплату в размере 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2595 гривен. Соответственно размер ежемесячной надбавки составляет 647 гривен. Для сравнения, раньше показателя 2361 гривна доплата составляла 590 гривен.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Кроме того, согласно закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны", ветераны получают дополнительную целевую денежную помощь — 40 гривен ежемесячно.

Участники боевых действий могут оформить пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. В 2026 году действуют следующие условия:

мужчины имеют право выхода на пенсию с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа;

женщины - с 50 лет, если имеют не менее 20 лет стажа.

Важно, что при повторном возвращении военного пенсионера на службу выплата пенсии не останавливается. После окончательного увольнения размер пенсии может быть пересмотрен с учетом дополнительно приобретенного стажа.

Напомним, мы уже писали, как докупить стаж до пенсии и когда лучше это сделать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!