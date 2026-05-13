Доход 20 тысяч гривен: на какую пенсию можно рассчитывать
Размер пенсии в Украине напрямую зависит от официального дохода, который человек получал в течение трудовой жизни. В Пенсионном фонде объясняют, какую приблизительную выплату можно ожидать при средней зарплате на уровне 20 000 грн.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Пенсия формируется по единой формуле, но с учетом индивидуальных показателей каждого человека — стажа, заработка и времени выхода на пенсию.
Расчет выглядит так:
Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где:
- ЗП – средняя зарплата в стране за последние три года перед назначением пенсии (в 2026 году – 17 482 грн),
- КЗ - коэффициент индивидуальной зарплаты,
- КС – коэффициент страхового стажа.
Отдельно учитывается и минимальный страховой стаж, необходимый для ухода на пенсию:
- в 60 лет – от 33 лет стажа;
- в 63 года - от 23 лет;
- в 65 лет – от 15 лет.
Какую пенсию можно получить при зарплате 20000 грн
По расчетам пенсионного калькулятора, если у человека минимально необходимый стаж (33 года) и средняя официальная зарплата около 20 000 грн, то ориентировочная пенсия будет составлять примерно 7 284 грн.
В то же время окончательная сумма может быть больше за счет разных надбавок.
Доплаты за сверхурочный стаж
Если человек отработал больше, чем минимально установлено (более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), начисляется дополнительная выплата — 1% от пенсии за каждый год сверх нормы.
Однако эта надбавка ограничена: она не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому доплата за один год сверхурочного стажа составляет примерно 25,95 грн. К примеру, 10 дополнительных лет стажа дадут около 259 грн ежемесячной надбавки.
