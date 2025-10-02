Дроны атаковали Бучанский район на Киевщине: ранен мужчина (фото)

В Буче на Киевщине в результате ночной атаки дронов пострадал мужчина. 50-летний житель получил обломочное ранение правой голени и был госпитализирован в местную больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщили Киевская военная администрация и ГСЧС в Telegram. По данным КОВА, впоследствии в ГСЧС уточнили, что речь идет о мужчине 1977 года рождения. Он пострадал в Буче, где из-за попадания беспилотника вспыхнул пожар в двухэтажном здании закрытого санатория.

Читайте также: Украинские военные сбили российский Су-34 на Запорожском направлении

Огонь охватил площадь около 600 квадратных метров и был ликвидирован спасателями в 2:13.

Ранее мы рассказывали, что армия России атаковала Виннитчину дронами, были попадания в объекты энергетики и железной дороги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !