Дроны атаковали российский Башкортостан: горит НПЗ 'Газпрома' (фото, видео)

В ночь на 14 июля беспилотники атаковали территорию Башкортостана в России. По сообщениям местных источников, под удар попал нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават", после чего на предприятии раздались взрывы и возник пожар.

Об этом сообщает Exilenova+. По информации российских Telegram-каналов, жители Салавата слышали серию взрывов и сообщали о многочисленных прилетах в районе промышленного объекта.

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova

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"Газпром нефтехим Салават" считается одним из самых крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Предприятие расположено примерно в 1400 километрах от украинской границы и ежегодно перерабатывает около 10 миллионов тонн нефти.

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova

Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova Наслідки атаки дронів на Башкортостан. Источник: Exilenova

Кроме того, сообщения о взрывах поступали и из Геленджика в Краснодарском крае РФ. По данным местных пабликов, после атаки вблизи местного аэропорта вспыхнул масштабный пожар.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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