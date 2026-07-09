Дроны атаковали Тверь и Ставропольский край России: горят нефтебазы (фото, видео)

В ночь на 9 июля беспилотники атаковали два российских объекта по хранению горючего — в Твери и Михайловске Ставропольского края. После ударов на обоих нефтебазах вспыхнули пожары.

Об этом сообщает независимое российское издание ASTRA, мониторинговые Telegram-каналы. По данным OSINT-аналитиков, в Михайловске под удар попала нефтебаза компании "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт". Предприятие специализируется на хранении, перевалке и реализации нефтепродуктов, снабжая топливом сеть АЗС "ЛУКойл" в южных и центральных регионах России.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку дронов, однако не уточнил название предприятия. По его словам, беспилотники попали по "промышленному объекту" в хуторе Тюрьмы Шпаковского округа.

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Этой же ночью под атакой оказалась и нефтебаза "Тверьнефтепродукт" в Твери, расположенная к северу от Москвы. Опубликованные в сети кадры свидетельствуют о пожаре в районе одного из резервуаров, над предприятием вздымались густой дым и пламя. Официальной информации от местных властей о масштабах возгорания, возможных разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало.

Стоит отметить, что украинские Силы обороны регулярно наносят удары по российской топливной инфраструктуре. Нефтебазы и нефтеперерабатывающие предприятия считаются законными военными целями, поскольку обеспечивают горючим российские войска, задействованные в войне против Украины.

Напомним, дроны атаковали российскую Пензу.

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