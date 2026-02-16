Идеальны за свою стоимость: названы топ лучших электромобилей

За последние годы электромобили стремительно набрали популярность в мире, заполонив рынки многих стран. В то же время часть водителей все еще относится к полностью электрическим автомобилям с осторожностью, сомневаясь в их надежности и практичности.

Автомобильный эксперт сервиса JustAnswer Крис Пайл в комментарии для GoBankingRates назвал шесть электрокаров, которые, по его мнению, полностью оправдывают свою стоимость и заслуживают внимания покупателей.

Среди них Hyundai Ioniq 5. Эксперт отмечает, что эта модель сочетает доступную цену и высокую надежность, а также отличается современным дизайном. Отдельным плюсом является возможность быстрой зарядки: аккумулятор можно пополнить с 10 до 80% примерно за 20 минут. Кроме того, производитель предлагает длительную гарантию.

Положительную оценку получил и пикап Rivian R1T. Пайл подчеркивает его мощность и нестандартные функции, не имеющие конкурентов. В то же время он отмечает, что электрические пикапы, в частности R1T, а также Ford F-150 Lightning и GMC Sierra EV, уступают традиционным аналогам в тяжелых буксировочных работах. При интенсивном использовании водителям придется почаще заряжать авто.

Среди легковых моделей эксперт выделил BMW i4, отметив, что автомобиль предлагает высокое качество интерьера и является выгодной покупкой в своем сегменте. Хотя запас хода не рекордный, уровень комфорта и отделки салона оставляет положительное впечатление.

Также в список вошел компактный кроссовер Volvo EX30 — самый маленький и доступный электромобиль бренда Volvo. По словам Пайла, модель сочетает стильный дизайн, надежность и даже определенные возможности для легкого бездорожья, хотя дальность хода не ее главное преимущество.

Отдельно эксперт отметил Tesla Model 3 и Tesla Model Y, назвав их одним из лучших вариантов на рынке. По его мнению, большинство моделей бренда Tesla предлагают передовые технологии, имеют устраненные недостатки первых поколений и редко создают серьезные технические проблемы.

Показательным примером успеха электромобилей стал тест Tesla Model S P85D, который в 2015 году провело издание Consumer Reports. Автомобиль получил столь высокий результат в дорожных испытаниях, что превысил максимальную отметку в 100 баллов. В итоге экспертам пришлось пересмотреть собственную систему оценивания, поскольку модель продемонстрировала исключительные для своего времени характеристики и технологичность.

