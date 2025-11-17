Изменения на рынке недвижимости: на какое жилье упала цена

Рынок недвижимости в Украине переживает период глубочайшей трансформации. Война повлияла не только на цены и активность покупателей, но и на всеобщее понимание того, что такое комфортное и безопасное жилье. Сегмент премиальной недвижимости, который еще недавно имел стабильный спрос, сегодня стремительно ослабевает.

По словам риелторки Марины Куц, покупатели стали более осмотрительными, а их потребности и интересы изменились кардинально. Об этом сообщает Новости.LIVE.

Многие состоятельные украинцы временно или постоянно находятся за границей и не намерены в ближайшее время возвращаться. Остальные инвестируют в дома за городом, выбирая автономность и большую безопасность.

Жилье в высотках, когда-то привлекавшееся панорамными видами, сегодня потеряло свой прежний статусный блеск. Из-за рисков, связанных с войной, его воспринимают скорее как потенциально опасный вариант. Люди все чаще заменяют престижные квадратные метры жилья, которое может обеспечить стабильность даже в кризисных условиях.

В центре внимания покупателей теперь – не бренд и не расположение в топовом комплексе, а практичность. Чаще всего советуются о наличии укрытия, возможности подключить генератор, системы автономного отопления и разные варианты энергонезависимости. Украинцы больше не воспринимают жилье как инвестиционный актив – приоритетом стала безопасность семьи и ежедневный комфорт.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Параллельно с падением интереса к элитным квартирам продолжает развиваться спрос на жилье за городом. Все больше людей выбирают свой участок, меньшую плотность застройки, тишину и контроль над личным пространством. Таунхаусы, дуплексы и коттеджи в пригородах крупных городов – Киева, Львова, Винницы, Ивано-Франковска и Тернополя – демонстрируют стабильный рост популярности.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!