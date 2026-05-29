Как военнообязанному проверить, находится ли в розыске: объяснение юриста

У военнообязанных в Украине часто возникает вопрос, можно ли проверить через приложение "Дия" наличие статуса розыска со стороны ТЦК. Сделать это действительно возможно — для проверки достаточно воспользоваться электронным военно-учетным документом (е-ВОД), который формируется в Действии или на веб-портале сервиса.

Этот документ отражает актуальный статус военного учета пользователя, синхронизированный с государственными реестрами. Об этом сообщает юрист Роман Лихачев.

Если при просмотре е-ВОД в документе появляется отметка типа "нарушения правил военного учета" или "выявленные нарушения правил военного учета", это может свидетельствовать о внесении данных в соответствующие базы, связанные с розыскными мероприятиями ТЦК.

Чтобы проверить свой статус в Дии, необходимо выполнить несколько шагов:

Войти в приложение или веб-портал Авторизуйтесь в своем аккаунте в "Дии". Открыть каталог услуг В главном меню выберите раздел "Каталог услуг". Найти военный документ В списке сервисов выберите "Военно-учетный документ" и сформируйте электронный е-ВОД. Проверка статуса в документе После формирования документа обратите внимание на верхнюю часть экрана – там отображается актуальный статус. Наличие отметки о нарушении означает, что в реестре зафиксированы соответствующие данные по военному учету.

Следует отметить, что информация в "Дии" синхронизируется с данными приложения "Резерв+", поэтому статус в обоих сервисах идентичен и обновляется с одной базы данных.

