Какая категория украинцев может получить 1038 гривен доплаты к пенсии
В Украине одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получать ежемесячную доплату в размере 1038 гривен. Однако для этого необходимо пройти врачебно-консультативную комиссию (ЛКК) и подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины. В то же время украинцам от 70 лет автоматически начисляют возрастные надбавки к пенсии, если размер их выплат не превышает установленного лимита.
Об этом сообщает профильное издание " На пенсии ". В отличие от возрастных доплат, пособие по уходу не назначается автоматически — для его оформления нужно выполнить ряд требований.
Кто может получить доплату
В 2026 году право на ежемесячную надбавку имеют пенсионеры, которые:
- достигли 80-летнего возраста;
- получают пенсию по возрасту;
- проживают самостоятельно;
- не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать;
- имеют вывод ЛКК о необходимости постоянного ухода.
Только при наличии всех этих условий Пенсионный фонд может назначить соответствующую выплату.
Как оформить помощь
Процедура получения надбавки состоит из нескольких этапов:
- Пройти ЛКК Сначала нужно обратиться к семейному врачу или профильному специалисту, который направит на врачебно-консультативную комиссию. Именно она определяет, нуждается ли человек в постоянном уходе.
- Подать заявление в ПФУ После получения медицинского заключения следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и подать заявление на назначение доплаты.
- Подготовить документы Обычно необходимы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- заключение ЛКК;
- право на доходы;
- при необходимости - документы о составе семьи или подтверждение самостоятельного проживания.
Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ
Какие возрастные надбавки действуют в 2026 году
Кроме помощи по уходу, в Украине действуют автоматические доплаты для пенсионеров в возрасте 70+. Они начисляются без обращения в ПФУ, если пенсия не превышает 10340 гривен.
Размеры доплат следующие:
- после 70 лет - 300 грн;
- после 75 лет - 456 грн;
- после 80 лет - 570 грн.
При этом надбавки не суммируются. Например, по достижении 75 лет пенсионер получает не 300 + 456 грн, а только новую доплату в соответствии со своим возрастом.
Специалисты отмечают: многие пожилые украинцы не пользуются предусмотренными государством выплатами только по неосведомленности о своих правах.
Напомним, мы уже писали, какой будет пенсия при стаже в 37 лет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!