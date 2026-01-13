Какую поддержку будет оказывать государство украинкам после 60

В 2026 году в Украине требования к страховому стажу для выхода на пенсию ужесточились. Многие граждане вынуждены работать дольше, чем раньше, даже после достижения пенсионного возраста. В то же время, для определенной категории украинок сохранилась возможность выйти на пенсию досрочно — еще до 60 лет.

какие правила действуют в 2026 году и какую социальную поддержку государство оказывает женщинам пенсионного возраста.

Требования к страховому стажу в 2026 году

Пенсионный фонд Украины подтвердил следующие нормы для выхода на пенсию по возрасту:

В 60 лет требуется не менее 33 лет страхового стажа.

требуется не менее страхового стажа. В 63 года достаточно иметь от 23 до 32 лет стажа.

достаточно иметь от стажа. В 65 лет требования не изменились: от 15 лет стажа.

Если стажа не хватает даже нескольких месяцев или года, назначают пенсию позже. Именно поэтому многие вынуждены продолжать работать.

Досрочная пенсия для многодетных матерей

Женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей, имеют право выйти на пенсию с 50 лет. Для этого достаточно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Эта норма закреплена в статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Обратиться в Пенсионный фонд можно за месяц до 50-летия или в течение трех месяцев после дня рождения.

Если подать заявление вовремя, пенсию назначат со дня достижения 50 лет.

Если обратиться позже – выплаты начнут с даты подачи заявления.

Какие льготы и социальные гарантии имеют пенсионерки в 2026 году

Государство сохраняет ряд важных льгот для женщин пенсионного возраста (60+). Вот основные из них:

Бесплатный проезд

Пенсионерки могут бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом (автобусы, троллейбусы, трамваи, электропоезда). Льгота не распространяется на метро и такси.

Скидка 50% на ОСАГО (автогражданку)

Женщины 60+ платят только половину стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, если автомобиль имеет двигатель до 2500 см 3 или является электрокаром мощностью до 100 кВт.

Освобождение от земельного налога

Пенсионерки не платят земельный налог на участки под жилой дом, дачу, сад, гараж или для ведения личного крестьянского хозяйства – в пределах установленных норм площади.

Безвозмездная правовая помощь

Пенсионерки имеют право на бесплатные юридические консультации, составление заявлений, жалоб, представительство в суде и другую правовую помощь.

Льготы на коммунальные услуги и субсидии

Женщины, работавшие в сельской местности учителями, врачами, работниками культуры и т.п., могут получить полную компенсацию расходов на электроэнергию, газ, воду, отопление и твердое топливо (при условии, что они продолжают проживать в селе).

Все остальные пенсионерки имеют право оформить жилищную субсидию, если расходы на коммуналку превышают обязательный платеж. Заявление можно подать через Пенсионный фонд или онлайн на портале Действие.

