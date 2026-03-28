Когда подавать заявление на пенсию по возрасту, чтобы не потерять деньги

В Украине при оформлении пенсии важную роль играют нормы законодательства, в частности сроки подачи заявления. Вовремя избранное обращение в Пенсионный фонд может повлиять на размер будущих выплат и позволяет избежать потери части средств.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Сроки подачи заявления

Чтобы пенсия была назначена с первого дня после достижения пенсионного возраста, необходимо подать заявление в определенные сроки:

не раньше чем за 1 месяц до дня рождения;

не позднее чем через 3 месяца после дня рождения.

Если соблюсти этот промежуток, выплаты назначаются со следующего дня после достижения пенсионного возраста, и человек не теряет средства.

Если же обратиться позже чем через три месяца, пенсия будет начислена только с момента подачи заявления — за пропущенный период компенсации не предусмотрено.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Важные нюансы оформления

Юристы отмечают, что правильный выбор даты обращения может повлиять на размер выплат. В частности, если день рождения приходится на последний квартал года, иногда выгоднее подать заявление уже в следующем году при условии соблюдения установленного трехмесячного срока после достижения пенсионного возраста.

Такой подход может повлиять на расчет пенсии, ведь применяются обновленные показатели, иногда позволяющие увеличить сумму выплат.

Также важно, что при расчете учитывается страховой стаж и доход на момент обращения. Если последний месяц перед подачей заявления имеет более высокую зарплату, целесообразно подождать немного. В случае одинакового или низшего дохода это не окажет существенного влияния.

Отсрочка подачи заявления даже на несколько недель может добавить еще один месяц стажа и повлиять на средний заработок, потенциально повышающий размер пенсии.

Юрист Татьяна Ходиневич рекомендует выбирать оптимальный вариант: либо подать заявление заранее, чтобы быстрее получить назначение выплат, либо немного подождать, чтобы максимально выгодно учесть последние данные по стажу и доходу.

Как подать заявление

Подать документы можно несколькими способами:

лично – в сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ (при наличии квалифицированной электронной подписи);

почтой или через уполномоченное лицо (при наличии нотариальной доверенности).

Необходимые документы

Для оформления пенсии обычно требуются:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документы, подтверждающие стаж (трудовая книжка, дипломы, военный билет);

справка о доходах – в случае необходимости.

Напомним, мы уже писали, какие обновления в выплатах переселенцам ждут с 1 марта.

