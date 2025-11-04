Компенсация за аренду жилья для ветеранов: как воспользоваться программой

Министерство по делам ветеранов Украины расширило программу денежной компенсации за аренду жилья, действующую согласно постановлению Кабмина №252. Теперь получить выплату могут не только военные, потерявшие или имеющие поврежденное жилье из-за боевых действий, но и демобилизованные ветераны и ветеранки из числа ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или ранее жили в не принадлежащем им жилье.

Также компенсацию могут получить те, кто проходит реабилитацию вдали от зарегистрированного места жительства (более 15 км). Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

Кто имеет право на компенсацию

Защитники и Защитницы, чье жилье уничтожено или повреждено войной

Ветераны и ветеранки, проходящие реабилитацию вдали от задекларированного места жительства

Внутренне перемещенные ветераны и ветеранки, которые не имеют собственного жилья или жили в арендованных домах

Размер выплат

Сумма компенсации зависит от населенного пункта:

Киев, Днепр, Львов, Одесса — 2 прожиточных минимума (6 056 грн)

(6 056 грн) Другие областные центры - 1,5 прожиточного минимума (4 542 грн)

(4 542 грн) Все другие населенные пункты — 1 прожиточный минимум (3 028 грн)

Если арендная плата выше, ветеран может доплатить разницу за свой счет. Для краткосрочной аренды (менее месяца) сумма начисляется пропорционально дням.

Выплаты поступают на банковский счет (IBAN), указанный в заявлении.

Как подать заявку

Подать заявление можно:

в подразделении по вопросам ветеранской политики по месту арендованного жилья

в ЦНАПе (услуга №02606)

Документы принимают лично или по почте (рекомендованным письмом). Заявление можно подать в бумажной или электронной форме (при наличии технической возможности) в соответствии с приложением к Порядку №252.

