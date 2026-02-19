Лавина накрыла группу лыжников в Калифорнии: восемь человек погибли (фото)

В штате Калифорния во вторник, 17 февраля, произошла масштабная лавина. В результате схождения снежной массы пропали без вести 15 лыжников. На следующий день спасатели обнаружили тела восьми из них.

Об этом сообщает Associated Press и BBC со ссылкой на полицию округа Невада округ Калифорнии.

Лавина, по данным правоохранителей, взошла утром и по размерам достигала площади футбольного поля. В этот момент группа находилась в трехдневном лыжном походе в горном массиве Сьерра-Невада на севере штата.

Спасатели смогли найти восемь тел, однако из-за сложных погодных условий и опасной ситуации в горах эвакуация пока осложнена.

Шерифка округа Шеннан МунЯк на брифинге сообщила, что поиски еще одного пропавшего продолжаются. По предварительным оценкам он также мог погибнуть.

Капитан Рассел Грин уточнил, что среди погибших и пропавших — семь женщин и двое мужчин в возрасте от 30 до 55 лет. В общей сложности группа состояла из 11 лыжников-любителей и четырех профессиональных гидов.

В то же время, шестерых участников похода удалось спасти, среди них один из проводников. Один из спасенных остается под наблюдением врачей в медучреждении.

