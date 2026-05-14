Льготы для УБД: что изменится с июня 2026 года

Государство продолжает системную поддержку украинских военных со статусом участника боевых действий (УБД). В июне 2026 г. для них будет действовать широкий перечень социальных гарантий — от транспортных и медицинских льгот до компенсаций на жилье и коммунальные услуги.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Основные льготы для УБД в июне 2026 года

Военнослужащие со статусом УБД имеют право на ряд государственных гарантий, среди которых:

бесплатный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте;

безвозмездное лекарство при наличии рецепта врача;

санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;

бесплатное зубопротезирование (за исключением изделий из драгоценных материалов);

первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях, аптеках и госучреждениях;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация.

Льготы на коммунальные услуги

Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на скидки при оплате:

газа;

электроэнергии;

водоснабжение;

услуг по содержанию дома;

вывоз бытовых отходов.

Скидка начисляется в пределах социальных нормативов: 21 кв. м жилой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Для владельцев частных домов, где нет центрального отопления, льгота также распространяется на приобретение твердого топлива или сжиженного газа.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Жилищные, кредитные и трудовые гарантии

УБД также могут рассчитывать на государственную поддержку в решении жилищных вопросов, в частности:

получение жилья или земельного участка;

льготные кредиты на строительство или ремонт жилья.

Кроме того, за ними сохраняется рабочее место в случае сокращения, а также предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней.

Компенсация за аренду жилья для УБД

В июне компенсацию за аренду жилья могут получить:

ветераны, чье жилье разрушено или осталось на временно оккупированных территориях;

УБД, проходящие длительную реабилитацию в другом регионе;

военные, которые недавно уволены в запас и не имеют собственного жилья по месту регистрации.

Размер компенсации каждый год пересматривается, поскольку зависит от прожиточного минимума. В 2026 году самые высокие выплаты предусмотрены в Киеве, Львове и Одессе.

Напомним, мы уже писали, какие льготы на коммунальные услуги имеют участники боевых действий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!