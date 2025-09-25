Морозы и обильные снегопады или теплая оттепель: синоптики раскрыли, чего ожидать от зимы в 2026 году

Зима всегда полна противоположностей: она дарит спокойствие заснеженным рассветам, но в то же время может накрывать ледяными ветрами, вьюгами и сильными морозами. В это время года погода берет верх, устанавливая собственные правила для всех.

Предыдущие прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) свидетельствуют о том, что зима 2025–2026 станет периодом ярких погодных контрастов для всей Европы. Европейский континент зимой 2025/2026 окажется под влиянием нескольких мощных факторов: штормовых фронтов из Атлантики, холодных арктических масс воздуха из Сибири и циклонов, которые будут формироваться над Средиземным морем.

В отличие от привычных зим с более прогнозируемым течением, грядущий сезон будет отмечаться сложным сочетанием климатических процессов. Среди ключевых факторов активная фаза Ла-Нинья (климатический цикл, сопровождающийся охлаждением поверхности вод в центральной и восточной частях Тихого океана) и вероятное ослабление циркуляции полярного вихря.

Ситуацию дополняют и дополнительные факторы: значительный снежный покров на территории Евразии, мощные блокирующие антициклоны над Гренландией и Скандинавией. Такое сочетание может стать предпосылкой для экстремальных проявлений погоды – от аномального тепла и наводнений до обильных снегопадов и затяжных волн холода.

Важную роль в формировании зимнего климата для Европы и Украины будет играть и полярный вихрь. Эта атмосферная циркуляция фактически определяет, будет ли зима мягкой или жесткой. Если вихрь остается устойчивым, то будет доминировать западный поток с влажной и относительно теплой погодой. Его ослабление откроет путь для мощных арктических вторжений.

Как прогнозируют зиму 2026 года: погодная динамика по месяцам

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута Вера Балабух в комментарии Факты ICTV объяснила: сезонные прогнозы существенно отличаются от привычных краткосрочных.

Если прогноз на 1–5 дней дает точные данные относительно температуры, осадков или ветра, то долгосрочные оценки отражают только общие климатические тенденции. Их можно воспринимать как сценарии развития событий, которые показывают, будет ли сезон теплее или холоднее многолетней нормы и ожидаются ли отклонения по количеству осадков.

Речь идет не о точных показателях в конкретный день, а о возможных отклонениях от средних значений. Такие прогнозы формируются на основе сложных вычислений, учитывающих влияние океанов, изменения в верхних слоях атмосферы, глобальные климатические процессы. Мониторинг этих параметров производится с помощью многочисленных моделей, разрабатываемых ведущими международными центрами. В Украине собственных моделей нет, потому используются данные мировых организаций.

Эксперты отмечают: нынешние оценки – это не точный прогноз, а скорее описание факторов, определяющих зимнюю погоду в Украине и Европе. Более достоверные данные сможет предоставить только Укргидрометцентр непосредственно в сезон, ведь надежные прогнозы возможны максимум на 3-7 дней вперед.

Предварительная динамика по месяцам:

Декабрь 2025: теплее нормы на западе Европы, повышенная влажность в Великобритании и Франции.

Январь 2026: переходный период, с заметным понижением температуры на востоке континента, включая Украину.

Февраль 2026: ожидается холоднее нормы почти во всей Европе; возможны интенсивные арктические вторжения и сильные снегопады в восточной части, в том числе в Украине.

