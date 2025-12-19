Не обязательно 12: известный ресторатор подсказал, сколько блюд может быть на рождественском столе

Традиция готовить 12 постных блюд на Сочельник – красивая и символическая, но в современных условиях войны, отключений света и высоких цен не всегда реально ее соблюсти. Не беда – можно ограничиться 7 или 9 блюдами, и это не нарушит дух праздника.

Об этом в Telegram написал шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко. "Традиционно готовили 12 блюд, но иногда на столе было 7 или 9. 12 символизировало апостолов и месяцы года, 7 считали сакральным, а 9 — сочетанием трех троек. менее 12, выглядит вполне удобным и актуальным, ведь у всех есть время".

В качестве альтернативы он предлагает свое меню на Сочельник:

Маринованные голубцы с морковью по-корейски

Сельдь в сухом маринаде

Кутья из пшеницы с маком и сухофруктами

Тушеная капуста с тмином и грибами

Постный борщ с вяленой грушей

Компот из сухофруктов

Хе из щуки

Запеченная скумбрия со свеклой и фенхелем

Салат из консервированной фасоли и орехов

Картофель по-улановски

Тушеная капуста с грибами (дублируется с предыдущей, но упомянутая отдельно)

Главное – готовить с любовью, хорошими помыслами и праздничным настроением, проводить время с близкими. Количество блюд не так важно, как единство и тепло за столом.

Даже скромный ужин в кругу родных сохранит магию Рождества — война не отменила праздники, а лишь напомнила об их истинной ценности.

