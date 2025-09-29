Облачно и дожди: прогноз погоды в Украине на 30 сентября.

30 сентября в Украине ожидается облачная погода с дождями почти по всей территории. Осадки пройдут в западных областях, на севере Украины (кроме Сумщины), Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в районе Кропивницкого.

На остальных территориях осадков не предполагается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет колебаться на Левобережье от +11 до +17℃, а на Правобережье – от +7 до +12℃.

Также в большинстве регионов прогнозируется сильный ветер со штормовыми порывами. "Укутывайте горло и шею тепло", – советует Диденко.

В Киеве 30 сентября будет облачно и ветрено, температура воздуха составит +10…+12℃. Синоптик предупреждает киевлян и гостей столицы о порывах ветра и советует осторожничать возле билбордов, старых деревьев и при выборе места для парковки автомобилей.

