Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7: прогноз на 24 апреля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому часть людей в такие дни жалуется на головные боли, усталость, раздражительность и ухудшение самочувствия. Уровень активности определяют по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу. Показатель 5 и выше свидетельствует о сильной магнитной буре.

В пятницу прогнозируется К-индекс 2,7. Это также зелёный уровень и слабая геомагнитная активность. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует учитывать, что прогнозы могут изменяться, поскольку специалисты обновляют данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля Земли, происходят геомагнитные возмущения.

К-индекс от 1 до 4 считается слабым и обычно проходит почти незаметно. Показатели от 5 и выше означают сильные бури, которые могут влиять не только на самочувствие людей, но и на технику и средства связи. При уровне 7–8 иногда наблюдаются полярные сияния.

Как магнитные бури влияют на людей

В периоды повышенной солнечной активности некоторые люди могут чувствовать:

головные боли;

усталость;

сонливость;

раздражительность;

стресс;

перепады давления.

Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако можно снизить неприятные симптомы благодаря привычным методам поддержания организма.

Как облегчить самочувствие

Специалисты советуют в следующие дни:

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

питаться легкой и полезной пищей;

ограничить жирное, соленое, острое, алкоголь и избыток кофе;

пить больше воды и травяных чаев;

гулять на свежем воздухе;

избегать переутомления и стрессовых ситуаций;

поддерживать легкую физическую активность;

людям с хроническими болезнями иметь под рукой необходимые лекарства;

утром принимать контрастный душ, а вечером – теплую ванну для расслабления.

