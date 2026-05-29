Постпред Украины в ООН предупредил о вероятности вовлечения Беларуси в войну

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о риске более активного втягивания Беларуси в войну России против Украины и призвал международное сообщество усилить санкционное давление на Москву и Минск. Во время заседания Совета Безопасности ООН Мельник подчеркнул, что под влиянием Кремля Беларусь все больше вовлекается в войну.

По его словам, речь идет о мобилизационных мероприятиях, размещении ракетных систем вблизи границ и проведении учений, связанных с ядерным оружием. Об этом пишет Общественное.

Дипломат подчеркнул, что Украина внимательно следит за действиями России, направленными на дальнейшее вовлечение Беларуси в агрессию. Мельник также заявил, что режим Александр Лукашенко фактически утратил самостоятельность, позволив России использовать белорусскую территорию, военную инфраструктуру и воздушное пространство для войны.

По его мнению, такое сотрудничество создает серьезную угрозу не только Украине, но и всей европейской безопасности. Представитель Украины подчеркнул, что Киев надеется избежать нового наступления с северного направления, однако в случае атаки Украина будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право на самооборону.

По словам Мельника, любое нападение с территории Беларуси получит немедленный и жесткий ответ, а власти в Минске столкнутся с серьезными последствиями. Отдельно дипломат призвал Совет Безопасности ООН усилить давление на Россию и Беларусь, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию войны. Он отметил, что каждая невыполненная санкция или сохраненный источник доходов помогают Кремлю продолжать агрессию против Украины.

