Правительство приняло постановление о бесплатном лечении зависимостей у ветеранов: подробности

Кабинет Министров Украины утвердил постановление о запуске пилотного проекта, предусматривающего полное государственное финансирование медико-психологической помощи ветеранам с зависимостями. Речь идет о комплексной программе поддержки, которая продлится почти год.

Что предполагает программа

Инициатива направлена на оказание мультидисциплинарной помощи ветеранам, имеющим зависимость от алкоголя или психоактивных веществ. В рамках проекта участники могут получить медицинскую, психологическую, психиатрическую и социальную поддержку.

Реабилитационный курс разделен на три этапа, а расходы на лечение — как в государственных, так и в частных учреждениях — будут компенсироваться Минветераном за счет госбюджета.

Как будет проходить лечение

Программа рассчитана на 340 дней и состоит из трех основных фаз.

Первый этап – стационарный, продолжительностью 30 дней. В этот период ветераны будут проходить интенсивную терапию в медицинском заведении. Она будет включать индивидуальные и групповые психотерапевтические сессии, работу с социальным работником, физическую активность и при необходимости медикаментозное лечение.

Второй этап – амбулаторный, также 30 дней. Это переходный период, во время которого предусмотрены регулярные, в том числе еженедельные, терапевтические встречи.

Третья фаза – длительное сопровождение, которое продлится 280 дней. Она направлена на закрепление результатов лечения и профилактику рецидивов. В это время участники будут посещать групповую терапию раз в неделю.

Цель инициативы

Проект должен помочь защитникам преодолеть психологические последствия войны, которые часто становятся причиной развития зависимостей. Акцент делается не только на лечении, но и социальной адаптации ветеранов, а также работе с их семьями.

Кто сможет присоединиться

К реализации программы могут присоединиться медицинские учреждения любой формы собственности, а также врачи — физические лица-предприниматели при условии соответствия требованиям по кадровому обеспечению и материально-технической базе. Финансирование будет предоставлено из государственного бюджета.

