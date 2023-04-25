Раскрывает новый вкус привычных продуктов: Клопотенко рассказал, как правильно карамелизовать фрукты, овощи и мясо

Новый вкус и красивая корочка – вот что придает карамелизация привычным продуктам. Даже жареный картофель раскроется по-новому, если к приготовлению добавить к нему немного меда за 10 минут, дать ему время нагреться и поджарить до золотистости.

Рыба и мясо на гриле благодаря карамелизации будут выглядеть так аппетитно, что даже не придется фудблогерам фотографировать их и выкладывать в сеть. А фрукты, ягоды и орехи в тягучей сладкой карамели – это просто неотразимо.

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Карамелизация происходит, когда сахар или мед готовится на медленном огне, приобретает тягучесть и коричневый цвет. Его вкус становится более сложным – не просто сладким, а с едва заметным привкусом горчинки. Для карамелизации чаще используют кристаллический белый или коричневый сахар и мед. Ингредиенты, которые можно карамелизовать, включают фрукты, ягоды, овощи, мясо, рыбу и орехи.

Для карамелизации подходит антипригарная сковорода с высокими бортиками, лучше с толстым дном. Если таковой нет, можно просто кладите меньше ингредиентов, которые будете карамелизовать, и делать это на более медленном огне. При карамелизации необходимо активно перемешивать продукты и следить, чтобы все карамелизовалось.

Три способа карамелизации

Сахар и вода. Для этого на сковороду добавляют сахар и обжаривают его до легкого приятного карамельного аромата и коричневого цвета, постоянно помешивая на небольшом огне. Затем добавляют немного воды (приблизительная пропорция – 100 г сахара и 50 мл воды) и уменьшают огонь. Варят, постоянно помешивая лопаткой, пока жидкость испарится, пузырьки станут все больше, а смесь превратится в тягучую и прозрачную карамель. Для баланса вкуса можно добавить щепотку соли и продукты, которые вы хотите закарамелизовать. Перемешайте, чтобы каждый хорошо оказался карамелью, и перекладывайте на тарелку. Этот способ подходит для небольших кусочков или если вы хотите, чтобы продукт приготовился к состоянию альденте; Сливочное масло и масло+сахар+вода. Для этого нужно разогреть сковороду со сливочным маслом, растительным маслом или смесью масла и масла в пропорции 1:1. Положить продукты и поджарить на среднем огне. Если нужно, накрыть крышкой, чтобы побыстрее приготовились к мягкости. Затем всыпать сахар, перемешивать, пока смесь не станет коричневой. Увеличивать огонь и карамелизовать. При необходимости добавлять воду. Этот способ можно использовать, если у вас большие кусочки, которые хотите закарамелизовать, но они не должны быть слишком мягкими; Мед. Относительно карамелизации продуктов можно использовать как жидкий, так и засахаренный мед. Если вы хотите получить определенный результат, то в зависимости от него, мед можно добавлять в начале процесса на сковороду, затем добавлять закарамелизируемые вместе с ним продукты. Или продукты можно сначала поджарить, а в конце добавить немного меда и прогреть его до густой и тягучей консистенции. Относительно соотношения меда и продуктов это зависит от личных предпочтений и желаемого результата, поэтому точный процент нельзя назвать.

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