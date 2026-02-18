Сэкономите на заправке: топ кроссоверов с небольшим расходом топлива
Еще несколько лет назад кроссоверы воспринимались как "прожорливые" автомобили с высокими затратами на горючее и обслуживание. Сегодня ситуация кардинально поменялась. Благодаря гибридным технологиям, легким платформам и модернизированным двигателям компактные SUV по экономичности почти не уступают хэтчбекам.
Опираясь на данные EPA, ADAC EcoTest, WhatCar? True MPG, а также реальные показатели эксплуатации в Украине в 2020–2025 годах, эксперты отобрали пять кроссоверов со средним расходом топлива на уровне 5–6 л/100 км, а иногда и ниже. Это модели, позволяющие снизить затраты, не жертвуя высокой посадкой, емкостью и универсальностью.
Toyota C-HR Hybrid (1.8/2.0)
Средний расход: 4,2-5,1 л/100 км
Один из самых экономичных кроссоверов на глобальном рынке. Гибридная система, родственная технологиям Prius, демонстрирует особенно низкое потребление горючего в городе — иногда даже меньше, чем у бензиновых компактов.
Достоинства:
- очень надежная гибридная система
- минимальный расход в городском цикле
- умеренные затраты на сервис
- долговечная батарея
Недостатки:
- скромный объем багажника
- вариатор не всем подходит по характеру работы
Общая оценка: оптимальный вариант для тех, кто хочет максимальной экономии без потери качества.
Hyundai Kona Hybrid (1.6 GDI HEV)
Средний расход: 4,8–5,3 л/100 км
Модель показала, что гибрид может быть доступным и одновременно эффективным. На трассе Kona демонстрирует показатели, близкие к легковушкам В-класса.
Достоинства:
- экономичный бензиновый мотор
- быстрая роботизированная коробка DCT
- достойная динамика
- практичный багажник
Недостатки:
- чувствительность к качеству смазки
- потребность контроля состояния трансмиссии DCT
Оценка: одна из самых сбалансированных альтернатив японским гибридам за разумные деньги.
Honda HR-V Hybrid (1.5 i-MMD)
Средний расход: 5,0–5,6 л/100 км
Система e:HEV работает так, что в городе автомобиль часто двигается на электротяге, что положительно влияет на экономичность.
Достоинства:
- надежная гибридная технология
- стабильный расход в смешанном цикле
- долговечный атмосферный двигатель 1.5
- высокая остаточная стоимость
Недостатки:
- относительно высокая цена на вторичном рынке
- жесткие настройки подвески
Оценка: один из самых эффективных и технологичных кроссоверов в классе.
Renault Captur (1.3 TCe/1.6 E-Tech Hybrid)
Средний расход: 5,2-6,0 л/100 км
Модель доступна как с современным турбомотором, так и гибридной установкой. Гибридная версия особенно экономична в городских условиях.
Достоинства:
- низкое потребление горючего в гибридной версии
- надежный двигатель 1.3 TCe нового поколения
- комфортная подвеска
- вместительный багажник
Недостатки:
- предыдущие поколения 1.2 TCe имели проблемы (у новых это исправлено)
Оценка: сильное предложение среди компактных SUV.
Mazda CX-30 (2.0 SkyActiv-G)
Средний расход: 5,8-6,4 л/100 км
Единственный представитель списка с атмосферным мотором без турбины. Двигатели SkyActiv сочетают экономичность с большим ресурсом.
Достоинства:
- долговечный атмосферный агрегат
- отличная управляемость
- стабильный расход без турбонаддува
- качественный интерьер
Недостатки:
- сервис дороже, чем у части конкурентов
- подвеска может казаться жесткой
Оценка: хороший выбор для тех, кто ставит ресурс и надежность во главу угла.
Что важно для украинских условий
Эксплуатация в Украине имеет свои особенности: пробки, неровные дороги, холодные зимы, горючее разного качества и значительные годовые пробеги. Поэтому важно учитывать не только паспортный расход, но и выносливость силовых агрегатов, адаптацию к климату и простоту обслуживания.
Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине
Наиболее удачно в украинских реалиях себя показали:
Toyota C-HR Hybrid — стабильно экономный и малочувствительный к условиям эксплуатации с реальным расходом в городах около 4,5–5,2 л. Mazda CX-30 – атмосферный мотор менее привередлив к качеству горючего. Hyundai Kona Hybrid – эффективна в городском цикле, в том числе зимой. Honda HR-V – технологическая система работает стабильно без критических нюансов. Renault Captur Hybrid – доступная и экономичная альтернатива с расходом на уровне компактных авто.
Современные компактные кроссоверы больше нельзя назвать "прожорливыми". Многие модели уверенно укладываются в 5–6 литров на 100 км, сохраняя просторный салон, комфортную посадку, универсальность и повышенный уровень безопасности.
Для украинских водителей оптимальным сочетанием экономии и надежности сегодня отличаются Toyota C-HR, Hyundai Kona Hybrid, Mazda CX-30 и Honda HR-V.
Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !