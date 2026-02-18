Сэкономите на заправке: топ кроссоверов с небольшим расходом топлива

Еще несколько лет назад кроссоверы воспринимались как "прожорливые" автомобили с высокими затратами на горючее и обслуживание. Сегодня ситуация кардинально поменялась. Благодаря гибридным технологиям, легким платформам и модернизированным двигателям компактные SUV по экономичности почти не уступают хэтчбекам.

Опираясь на данные EPA, ADAC EcoTest, WhatCar? True MPG, а также реальные показатели эксплуатации в Украине в 2020–2025 годах, эксперты отобрали пять кроссоверов со средним расходом топлива на уровне 5–6 л/100 км, а иногда и ниже. Это модели, позволяющие снизить затраты, не жертвуя высокой посадкой, емкостью и универсальностью.

Toyota C-HR Hybrid (1.8/2.0)

Средний расход: 4,2-5,1 л/100 км

Один из самых экономичных кроссоверов на глобальном рынке. Гибридная система, родственная технологиям Prius, демонстрирует особенно низкое потребление горючего в городе — иногда даже меньше, чем у бензиновых компактов.

Достоинства:

очень надежная гибридная система

минимальный расход в городском цикле

умеренные затраты на сервис

долговечная батарея

Недостатки:

скромный объем багажника

вариатор не всем подходит по характеру работы

Общая оценка: оптимальный вариант для тех, кто хочет максимальной экономии без потери качества.

Hyundai Kona Hybrid (1.6 GDI HEV)

Средний расход: 4,8–5,3 л/100 км

Модель показала, что гибрид может быть доступным и одновременно эффективным. На трассе Kona демонстрирует показатели, близкие к легковушкам В-класса.

Достоинства:

экономичный бензиновый мотор

быстрая роботизированная коробка DCT

достойная динамика

практичный багажник

Недостатки:

чувствительность к качеству смазки

потребность контроля состояния трансмиссии DCT

Оценка: одна из самых сбалансированных альтернатив японским гибридам за разумные деньги.

Honda HR-V Hybrid (1.5 i-MMD)

Средний расход: 5,0–5,6 л/100 км

Система e:HEV работает так, что в городе автомобиль часто двигается на электротяге, что положительно влияет на экономичность.

Достоинства:

надежная гибридная технология

стабильный расход в смешанном цикле

долговечный атмосферный двигатель 1.5

высокая остаточная стоимость

Недостатки:

относительно высокая цена на вторичном рынке

жесткие настройки подвески

Оценка: один из самых эффективных и технологичных кроссоверов в классе.

Renault Captur (1.3 TCe/1.6 E-Tech Hybrid)

Средний расход: 5,2-6,0 л/100 км

Модель доступна как с современным турбомотором, так и гибридной установкой. Гибридная версия особенно экономична в городских условиях.

Достоинства:

низкое потребление горючего в гибридной версии

надежный двигатель 1.3 TCe нового поколения

комфортная подвеска

вместительный багажник

Недостатки:

предыдущие поколения 1.2 TCe имели проблемы (у новых это исправлено)

Оценка: сильное предложение среди компактных SUV.

Mazda CX-30 (2.0 SkyActiv-G)

Средний расход: 5,8-6,4 л/100 км

Единственный представитель списка с атмосферным мотором без турбины. Двигатели SkyActiv сочетают экономичность с большим ресурсом.

Достоинства:

долговечный атмосферный агрегат

отличная управляемость

стабильный расход без турбонаддува

качественный интерьер

Недостатки:

сервис дороже, чем у части конкурентов

подвеска может казаться жесткой

Оценка: хороший выбор для тех, кто ставит ресурс и надежность во главу угла.

Что важно для украинских условий

Эксплуатация в Украине имеет свои особенности: пробки, неровные дороги, холодные зимы, горючее разного качества и значительные годовые пробеги. Поэтому важно учитывать не только паспортный расход, но и выносливость силовых агрегатов, адаптацию к климату и простоту обслуживания.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Наиболее удачно в украинских реалиях себя показали:

Toyota C-HR Hybrid — стабильно экономный и малочувствительный к условиям эксплуатации с реальным расходом в городах около 4,5–5,2 л. Mazda CX-30 – атмосферный мотор менее привередлив к качеству горючего. Hyundai Kona Hybrid – эффективна в городском цикле, в том числе зимой. Honda HR-V – технологическая система работает стабильно без критических нюансов. Renault Captur Hybrid – доступная и экономичная альтернатива с расходом на уровне компактных авто.

Современные компактные кроссоверы больше нельзя назвать "прожорливыми". Многие модели уверенно укладываются в 5–6 литров на 100 км, сохраняя просторный салон, комфортную посадку, универсальность и повышенный уровень безопасности.

Для украинских водителей оптимальным сочетанием экономии и надежности сегодня отличаются Toyota C-HR, Hyundai Kona Hybrid, Mazda CX-30 и Honda HR-V.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !