Українська
Авто

Современные и надежные: названы топ лучших кроссоверов

Цихоцкая Мария

Современные и надежные: названы топ лучших кроссоверов
В рейтинг попали как массовые модели, так и представители премиального сегмента. Источник: Jeep

Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов для покупки в 2026 году. В список вошли современные, надежные и практичные SUV, которые не только хорошо показывают себя в эксплуатации, но остаются выгодными в долгосрочном владении.

Аналитики GOBankingRates проанализировали многочисленные отчеты о надежности, расходах на обслуживание, долговечности и стоимости содержания автомобилей. Основной упор делался на моделях, способных без серьезных проблем служить много лет.

В рейтинг попали как массовые модели, так и представители премиального сегмента. В то же время даже более дорогие SUV оказались относительно недорогими в обслуживании и выгодными для владельцев.

Среди главных критериев отбора – надежность, практичность, комфорт и умеренные затраты на ремонт и эксплуатацию.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

В список лучших кроссоверов 2026 года вошли:

  • Buick Enclave
  • Mitsubishi Outlander Sport
  • Honda CR-V
  • Toyota 4Runner
  • Jeep Wrangler
  • Toyota Highlander
  • Toyota Highlander Hybrid
  • Honda Pilot
  • Nissan Pathfinder
  • Шевроле Tahoe
  • Hyundai Santa Fe
  • Nissan Murano
  • Jeep Compass
  • Nissan Rogue
  • Kia Sorento
  • Jeep Grand Cherokee
  • Шевроле Trailblazer
  • Dodge Durango
  • Ниссан Армада
  • Ford Escape

Эксперты отмечают, что именно эти модели сочетают долговечность, хорошую ликвидность на вторичном рынке и относительно невысокие затраты на содержание, что делает их одними из самых выгодных SUV для покупки в 2026 году.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Авто