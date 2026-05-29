США на Совбезе ООН призвали РФ прекратить удары по Украине

Заместитель постоянного представителя США при ООН Темми Брюс резко осудила масштабные российские атаки на Киев, назвав их "необъяснимой, опасной и варварской эскалацией". Она также подчеркнула, что удары по гражданской инфраструктуре "недопустимы и отвратительны", и призвала к немедленному прекращению огня.

Об этом Брюс заявила во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщает " Укринформ ". По ее словам, в результате последних атак РФ, в том числе с применением баллистических ракет "Орешник", погибли мирные жители, а более сотни человек получили ранения.

Темми Брюс подчеркнула, что российские удары привели к разрушениям жилых домов, музеев, объектов общественного транспорта и другой гражданской инфраструктуры.

Представительница США предостерегла Россию от дальнейших систематических атак на Киев, отметив, что они лишь увеличивают количество жертв и удаляют перспективу мирного урегулирования.

Отдельно Брюс выразила серьезную обеспокоенность из-за нарушения Россией международных обязательств по защите дипломатических учреждений и персонала. "Мы четко напоминаем России о ее юридических обязательствах", - подчеркнула она, добавив, что дипломатия и переговоры остаются единственным путем до достижения длительного мира.

Также США еще раз призывали к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как необходимому шагу для завершения войны путем переговоров. По словам Брюс, альтернативой является дальнейшее неконтролируемое обострение насилия, что неприемлемо. Она добавила, что Соединенные Штаты готовы играть конструктивную роль в случае реальной готовности сторон к мирному процессу.

