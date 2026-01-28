Украину ждет аномально холодный февраль: мороз до 20 градусов, сильные снегопады и дожди

Февраль в Украине стартует с очередной волны резкого похолодания. Сначала существенное понижение температуры ощутят западные и северные области, после чего морозный воздух распространится почти на всю территорию страны.

По словам известного украинского синоптика Игоря Кибальчича, основной причиной холодной погоды станет поступление арктического воздуха с северо-востока Европы, усиливающееся влиянием мощного антициклона. Он напомнил, что в январе значительная часть Восточной Европы и Украины уже находилась под действием сильных морозов: средние температуры были на 2–4 °C ниже климатической нормы, а в отдельных регионах столбики термометров опускались до -23…-25 °C.

Подобная ситуация, по прогнозам, повторится и в начале февраля. В первой декаде месяца в большинстве областей, за исключением южных регионов, возможны морозы до -20 °C. Начиная с 8–10 февраля, холод будет постепенно ослабевать, однако на северо-западе страны низкие температуры могут удерживаться почти до конца месяца.

Синоптик также обратил внимание на осадки. В феврале их количество в некоторых регионах превысит средние многолетние показатели на 10–40%. Это связано с активизацией южных циклонов, которые будут формироваться над Средиземным морем и Балканами и проходить через территорию Украины. При минусовых температурах будет преобладать снег.

В третьей декаде луны вырастет вероятность дождей. Снежный покров сохранится почти по всей стране, кроме южных областей и Закарпатья. Местами высота снега может достигать 35-45 см, что будет способствовать усилению ночных морозов.

В то же время, на крайнем юге — в Крыму, Приазовье и Закарпатье — холодная погода будет непродолжительной. Уже во второй половине февраля там ожидается переход к плюсовым температурам, а среднемесячные показатели превысят норму на 1–2 °C. В других регионах температура будет близка к климатической норме, тогда как в северных и западных областях может оставаться на 2–5 °C ниже средних значений.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

