В каких условиях многодетный отец может подлежать мобилизации

В Украине мужчины, имеющие троих и более детей, могут получить отсрочку от мобилизации. Такое право предусмотрено пунктом 3 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В то же время, существуют обстоятельства, при которых даже многодетного отца могут призвать на военную службу.

Об этом в комментарии Общественному сообщила хмельницкая адвокат Руслана Слободянюк. По ее словам, для оформления отсрочки мужчина может воспользоваться приложением "Резерв+" или обратиться в Центр предоставления административных услуг. Следует подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку.

В обязательный пакет входят паспорт, военно-учетный документ, свидетельства о рождении детей, у которых заявитель записан отцом, а также свидетельство о браке или решение суда о его расторжении.

Вместе с тем одних свидетельств о рождении не всегда достаточно. По словам адвоката, комиссия может учитывать факт реального содержания и совместного проживания с детьми. Если у отца есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, это может стать основанием для призыва. Кроме того, право на отсрочку прекращается, когда одному из детей исполняется 18 лет.

Право на отсрочку может относиться не только к биологическому отцу. Например, отчим, официально усыновившим детей, приобретает статус отца и не обязан дополнительно доказывать факт содержания. Если усыновление не произошло, необходимо подтвердить, что биологический отец не участвует в иждивении. В то же время учитывается и отсутствие задолженности по алиментам у самого отчима, в частности, в отношении детей от предыдущих браков.

