В Украине дорожает популярный продукт: сколько стоит

В июне 2026 г. в Украине наблюдается ускоренный рост цен на хлеб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячные темпы подорожания хлебобулочной продукции в 2026 году в 1,5-2 раза превышают показатели 2025 года.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщила доктор экономических наук, главная научная сотрудница Института аграрной экономики Светлана Черемиссина. По ее словам, в прошлом году цены росли гораздо медленнее: пшеничный хлеб высшего сорта — до 2% в месяц, ржаной — до 1,3%, батон — около 1%.

Несмотря на увеличение себестоимости производства, производители не могут резко поднимать цены из-за высокой чувствительности спроса на социальные сорта хлеба. Поэтому удорожание происходит постепенно. Среди основных факторов роста – повышение стоимости энергоресурсов, электроэнергии для бизнеса и логистических затрат.

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Динамика цен в 2026 году

С начала года в Украине уже зафиксировано такое повышение:

пшеничный хлеб высшего сорта - 64,55 грн/кг (+6,6%);

хлеб первого сорта - 53,42 грн/кг (+9,4%);

ржаной хлеб – 54,65 грн/кг (+6,7%);

батон (500 г) - 32,47 грн (+5,4%).

В мае цены дополнительно выросли еще на 1,9–3,5%, в зависимости от вида продукции.

Прогноз на июнь

По оценкам эксперта, в июне ожидается дальнейшее повышение цен. В частности:

пшеничный хлеб высшего сорта может подорожать до 66–67 грн/кг (+3–5%);

хлеб первого сорта – до около 55 грн/кг;

ржаной – до 56–57 грн/кг;

батон - до 33-34 грн за 500 г.

Таким образом, тренд на постепенное подорожание хлеба сохраняется, что связано, прежде всего, с ростом производственных затрат и общими экономическими факторами.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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