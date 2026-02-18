В Украине подорожало масло: какая цена

Подсолнечное масло традиционно входит в базовую продуктовую корзину украинцев. По состоянию на 17 февраля ее стоимость выросла по сравнению со средними показателями января.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин. Речь идет о рафинированном масле разных торговых марок, цены на которое уже приближаются к отметке 90 гривен за бутылку и иногда превышают ее.

Рафинированное масло "Олейна" в сетях супермаркетов сейчас стоит от 85,99 до 91,10 гривны за бутылку объемом 850 мл. Средний ценник составляет 89,23 гривны, в то время как в январе он был на уровне 87,15 гривны.

Похожая тенденция наблюдается и по маслу "Щедрый дар". Теперь ее можно приобрести за 83–85,99 гривны за бутылку. Средняя стоимость составляет около 84 гривен, в то время как в январе она составляла 82,46 гривны.

Удорожание продуктов в Украине частично связывается с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру. Как ранее сообщал "Главред", по словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, обстрелы энергосистемы влияют на себестоимость производства.

Из-за перебоев с электроснабжением и дополнительных затрат предприятия вынуждены компенсировать убытки, постепенно закладывая его в конечную цену товаров. В то же время речь не идет о резком или скачкообразном подорожании — цены растут постепенно.

