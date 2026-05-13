В Украине резко подешевела популярная ягода: сколько стоит

На Столичный рынок после выходных заметно снизились цены на клубнику. Пока ягоды продают в среднем по 180–220 грн за килограмм.

Об этом сообщается на странице рынка в Facebook. Продавцы отмечают, что выбор клубники сейчас очень велик. Стоимость зависит прежде всего от размера ягод: большие стоят дороже, однако покупатели активнее выбирают более мелкую и доступную продукцию.

По словам обозревателя рынка, больше всего проблем с продажей возникает у тех, кто привез дорогую клубнику.

"Дешевле ягоду раскупают быстро, а дорога стоит. Например, большая "Румба" по 270 грн/кг почти не продается, тогда как более мелкая и сладкая — по 180 грн/кг — пользуется хорошим спросом", — рассказывают на рынке.

Теперь цены на популярные сорта выглядят так:

"Альба" - 200-220 грн/кг;

"Азия" – 190–205 грн/кг;

"Румба" – от 180 до 270 грн/кг в зависимости от размера и качества ягод.

Одна из продавщиц отметила, что за последние дни клубника существенно подешевела.

"Цена хорошо просела. Клубники много, и уже можно найти качественную ягоду по 205 гривен. У меня сегодня было по 180 – ее очень быстро раскупили", – поделилась она.

Для сравнения, еще перед выходными средняя цена украинской клубники на рынке достигала около 260 грн за килограмм. Импортная продукция тогда стоила немного дешевле – примерно 250 грн/кг. В то же время, за последние дни цены на заграничную клубнику наоборот выросли: с 7 по 11 мая ее стоимость поднялась с 215 до 280 грн за килограмм.

