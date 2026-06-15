Второй счётчик электроэнергии дома: кого обяжут установить

Кабинет Министров обновил правила поверки счётчиков — воды, газа и электроэнергии. Процедура стала чётче: конкретные сроки, понятные критерии, возможность обжаловать решение. Но вместе с этим появилось и новое требование, которое затронет часть владельцев частных домов.

Если на вашем участке или даже в жилом помещении фактически работает бизнес — магазинчик, салон красоты, кофейня или что-то другое, приносящее доход — электроэнергию для него нужно учитывать отдельно. То есть нужен второй счётчик.

Причина вполне логичная: тарифы для обычных людей и для предпринимателей — разные. Бытовые потребители платят 4,32 грн за киловатт-час, тогда как бизнес рассчитывается по рыночным ценам, которые значительно выше. Смешивать эти два типа потребления — значит, по сути, платить меньше, чем должен.

И если выяснится, что расходы на свет для бизнеса "спрятаны" под бытовой тариф — владельцу грозит штраф. Энергетики предупреждают: проверки будут.

Но есть и хорошая новость для тех, кто работает дома на "удалёнке". Если вы весь день за ноутбуком — это всё равно считается бытовым потреблением. Никакого второго счётчика, никаких изменений.

Так что если ваш дом — это одновременно и место работы для клиентов, стоит заранее разобраться с учётом, чтобы не получить неприятный сюрприз от энергетиков.

По словам специалистов энергетической отрасли, случаи неправомерного использования бытового тарифа для бизнес-нужд — не редкость. "Чаще всего это происходит не из злого умысла, а из-за банальной неосведомлённости. Человек открыл небольшой маникюрный кабинет дома, продолжает платить как за бытовое потребление и даже не подозревает, что нарушает правила", — объясняют в облэнерго. Типичные ошибки — отсутствие отдельного учёта при наличии кассового аппарата или официальной регистрации ФЛП по адресу проживания. Именно регистрация бизнеса по домашнему адресу нередко становится основанием для внеплановой проверки со стороны энергопоставщика.

Для предпринимателей, которым необходимо установить второй счётчик, процедура выглядит следующим образом. Сначала нужно обратиться к местному оператору системы распределения (ОСР) с заявлением и пакетом документов: правоустанавливающие документы на помещение, свидетельство о регистрации ФЛП или юридического лица, технические характеристики электрооборудования. После этого ОСР выдаёт технические условия на подключение. Стоимость самого счётчика класса точности 1 или 2 составляет ориентировочно от 800 до 2500 гривен в зависимости от модели, а монтажные работы сертифицированным электриком обойдутся ещё в 500–1500 гривен. Весь процесс от подачи заявления до ввода прибора в эксплуатацию обычно занимает от 10 до 30 рабочих дней.