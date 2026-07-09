Забудьте о кондиционере: японцы посоветовали действенный способ охлаждения

Летняя жара заставляет людей по всему миру искать способы охладиться без кондиционера. Если в Украине многие спасаются вентиляторами, прохладительными напитками или бутылками с холодной водой, то в Японии за годы жизни в экстремально жарком климате сформировались собственные эффективные методы борьбы с жарой. В местных магазинах есть даже специальные отделы с товарами для охлаждения.

Как сообщает Japan Experience, многие японские лайфхаки можно успешно использовать и в Украине. Во время летней жары организм активно теряет жидкость и минералы вместе с потом.

Поэтому японцы рекомендуют не только регулярно пить воду, но и пополнять запас электролитов. Для этого в стране популярны специальные изотонические напитки и водно-солевые растворы, в частности Pocari и Karada. В украинских условиях хорошей альтернативой может стать обычная минеральная вода.

Используйте охлаждающие аксессуары

В Японии большой популярностью пользуются многоразовые охлаждающие пакеты, которые можно замораживать, брать с собой на работу или в дорогу, а после использования снова охлаждать в морозильной камере. Кроме того, местные жители часто пользуются освежающими влажными салфетками, помогающими быстро освежиться на улице или в транспорте.

Охладительные спреи

Еще одно популярное средство – специальные спреи с ментолом, мятой или эвкалиптом. Их наносят на шею, подмышки или другие участки тела, чтобы создать приятный эффект прохлады. Такие средства сегодня можно найти и в магазинах косметики.

Веер и солнцезащитный зонтик

Одним из символов японского лета остается традиционный веер. Оно не нуждается в электричестве, всегда под рукой и помогает быстро освежиться. Не менее популярны в Японии и легкие солнцезащитные зонтики, защищающие от прямых солнечных лучей и помогающие избежать перегрева.

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Карманные вентиляторы

В последние годы японцы активно используют компактные вентиляторы, работающие от аккумулятора или подключающиеся к павербанку или ноутбуку. Такие устройства удобны для прогулок, поездок и работы в офисе, а приобрести их можно и в магазинах электроники.

Освежающие блюда

Помочь пережить жару могут и правильно подобранные продукты. В Японии летом популярны холодная лапша сомен, суши, маринованные овощи, блюда из водорослей, десерт моти и разнообразное мороженое. В Украине также есть традиционные летние блюда, которые прекрасно освежают в жару, — окрошка, лужайка, домашние компоты и другие прохладительные напитки.

Хотя полностью избежать жары без кондиционера сложно, простые привычки – достаточное потребление жидкости, использование охлаждающих средств и защита от солнца – помогут значительно легче перенести самые жаркие летние дни.

Напомним, мы уже писали, как охладиться в жару.

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