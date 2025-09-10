Американський конгресмен назвав перетин російськими дронами кордону Польщі актом війни

Американський конгресмен-республіканець Джо Вілсон прокоментував інцидент із перетином польського кордону російськими дронами під час нічної атаки на Україну 10 вересня. У своїй заяві він назвав це прямим актом війни.

Про це він написав у соцмережі Х. Вілсон зазначив, що Росія завдала удару по союзнику НАТО менше ніж через тиждень після зустрічі президента Польщі Навроцького з Дональдом Трампом у Білому домі. Він підкреслив, що дії Кремля є черговим проявом агресії, а швидка реакція союзників НАТО підтвердила їхню готовність діяти спільно проти російських загроз.

Конгресмен закликав президента США посилити тиск на Росію через нові санкції, які б зруйнували її військову економіку. Крім того, він наголосив на важливості передачі Україні озброєння, здатного завдавати ударів по території РФ.

За його словами, Путін уже не обмежується війною в Україні, а випробовує рішучість НАТО, атакуючи Польщу. "Вільні та успішні нації мають показати Росії, що таке справжні кордони", — підсумував Вілсон.

Нагадаємо, армія рф атакувала Україну дронами та ракетами.

