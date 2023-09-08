Фриланс чи фріланс?: Викладач української мови розповіла як правильно писати популярні іншомовні терміни

Однією з найбільш дискусійних тем у мовознавстві є так зване "правило дев'ятки". Згідно цього правила, після дев'яти приголосних звуків (д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р) іншомовний звук "і" у загальних назвах слід передавати через "и". Це правило з'явилося більше століття тому, коли іншомовних слів у щоденному вжитку було значно менше, ніж сьогодні.

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Як пишуть на сайті happymonday, згідно цього правила, ми повинні говорити "сториз", "стрим", "скриншот", "кринж", "фрилансер", "тимлід", "диджитал" та інші. До цього списку належать і такі слова, як "чипси", "капучино", "тирамісу", "чизкейк", "чизбургер", де також вживається "и" замість "і".

Часто виникають обговорення, чому, якщо ми вживаємо слова максимально близько до їхньої мови-оригіналу, то чому ж тоді "и" замість "і"? Це питання регулювання мови. Правопис 2019 року продовжує цю традицію та рекомендує вживати "и" після зазначених приголосних перед наступним приголосним, за винятком "й". Наприклад, "стимул", "позиція", "силует", "джинси", "шифр".

Проте, у словах іншомовного походження, де "і" стоїть після голосної, рекомендується використовувати "ї". Наприклад, "кофеїн", "мозаїка", "біткоїн" тощо.

"Вебсайт", "топменеджер", але "піар-кампанія"

Щодо словотворення, правопис регулює написання слів з першою іншомовною частиною без дефіса. Наприклад, "вебдизайнер", "екоторбинка", "експрацівник", "бліцінтерв'ю". Однак існує виняток для іншомовної частини "топ-", яка не поєднується із числівниками. Таким чином, "топ-10" краще замінити на "десятку лідерів" або "десятку найкращих".

Слова, які називають різні варіанти списків та переліків, пишуться разом. Наприклад, "чекліст", "шортліст", "банліст", "блекліст". Після "л" пишеться "і", оскільки літери "л" немає у переліку "правила дев'ятки".

"Проєкт"

Слово "проєкт" викликало значні обурення серед мовців, коли у 2019 році була введена нова редакція правописних норм. Однак логіка цього правила полягає у тому, що слово "проєкт" було запозичене з латинської мови, де в оригіналі присутнє звукосполучення [je], яке передається буквою "є". Тому "проєкт" та "проєкція" відображають оригінальне звучання слова.

Написання слів зі звуками [g] та [h] у словах іншомовного походження регулюється тим, наскільки ці звуки стали звичними для мовців. Зазвичай [g] передається буквою "г" ("блог", "маркетинг", "серфінг"), а [h] майже завжди - буквою "г" ("гандбол", "гіпотеза", "горизонт"). Проте в окремих словах, які вже закріпилися традицією, [h] і подібні до нього звуки можна передавати буквою "х" ("хобі", "хол", "хокей", "хіджаб").

Згідно з логікою цього підходу, у нових запозичених словах має бути "г" на місці [h], такі як "гайп", "гайпити", "гейт", "гейтити", "гакер", "гакнути", "лайфгак", "гештег", "гівевей", "гік", "глітер", "горор", "гуді".

Слова іншомовного походження, що називають різні варіанти списків та переліків, пишуться разом і після "л" пишеться "і".

Щодо слова "імейл"

Правопис не фіксує певних слів іншомовного походження, тому виникають суперечки у щодо його написання. В мовленні більш поширений варіант "імейл" за аналогією з оригінальною вимовою, наприклад, "напиши мені на імейл", "підкажи мені свій імейл", "дай адресу імейла", "я не бачу у вхідних твого імейла".

Назви соцмереж

Правопис чітко регулює написання назв сайтів, соцмереж, пошукових систем та месенджерів. Їх без родового слова пишуть з малої літери та без лапок, як загальні назви, та не зберігають подвоєння літер: "твітер", "редит", "інстаграм", "фейсбук", "дискорд", "вотсап". Також діє "правило дев'ятки", за яким пишеться "лінкедін", "редит" через літеру "и". Назви сайтів з родовим словом пишуться з великої букви та в лапках, наприклад, "відеогостинг "Ютуб"", "енциклопедія "Вікіпедія"". Можливий також варіант написання мовою оригіналу, наприклад, "LinkedIn". Якщо йдеться про юридичних осіб, то лапки можна опустити, наприклад, "позов проти Фейсбука".

Фемінітиви

У мовознавстві також часто обговорюються фемінітиви - назви жінок або осіб, які ідентифікують себе з жіночою статью, відповідно до їхньої діяльності, професії тощо. Фемінітиви утворюються за допомогою суфіксів -к-, -иц-, -ин-, -ес- від маскулінітивів, тобто назв чоловіків чи осіб, які себе так ідентифікують.

Суфікс -к- вважається найбільш продуктивним для творення фемінітивів, але інші суфікси також використовуються. Наприклад, "дизайнерка" (від "дизайнер"), "модераторка" (від "модератор"), "експертка" (від "експерт"), "культурологиня" (від "культуролог"), "коучиня" (від "коуч"), "гідеса" (від "гід").

Отже, ці правила визначають правопис іншомовних слів та їхніх похідних у сучасній українській мові, хоча іноді спричиняють жваві дискусії серед мовців.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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