Змінено перелік товарів, на які можна витрачати кошти Нацкешбеку: про що йдеться

З 22 листопада оновлено перелік товарів і послуг, на які дозволено витрачати гроші, отримані за програмою Нацкешбек. Зміни запровадили для того, щоб узгодити роботу програми з державною ініціативою "Зимова підтримка", у межах якої українці також отримують виплату в розмірі 1000 гривень на ту ж картку.

Відтепер кошти з Нацкешбеку можна використовувати для оплати комунальних та поштових послуг, купівлі продуктів харчування в магазинах і супермаркетах, придбання лікарських засобів і медичних виробів, а також книг і друкованої продукції. Про це повідомляє Міндовкілля.

Крім того, гроші можна спрямовувати на благодійність, зокрема на донати для Збройних сил України та інші доброчинні ініціативи. Частина нових категорій стала доступною одразу, зокрема витрати на ліки, медвироби та друковану продукцію.

У Міндовкіллі пояснили, що уніфікація категорій необхідна для коректної роботи обох програм і спрямування державної підтримки на найважливіші потреби громадян. Оновлені правила діятимуть до 30 червня 2026 року.

У програмі Нацкешбек наразі беруть участь понад 7,5 мільйона українців, які вже отримали більше ніж 4 мільярди гривень. До ініціативи приєдналися понад 1870 виробників різних галузей, а кешбек у 10% нараховується за купівлю майже 400 тисяч товарів українського виробництва. Перевірити товар можна через сканер у застосунку "Дія" або на сайті "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, ми вже писали, що українці можуть отримати у рамках "зимової підтримки" Зеленського.

