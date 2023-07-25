Як українською буде 'входить во вкус': пояснення від Авраменка

У російській мові існує фразеологізм "входить во вкус", який означає початок відчуття насолоди від чогось. Втім, не всі знають, як цю фразу правильно перекласти українською.

Одним з варіантів перекладу може бути прямий – входити в смак. Про це розповів дослідник і популяризатор української мови Олександр Авраменко.

За його словами, фразеологізм має одразу два українські відповідники – добирати смаку, входити в смак. Також можна сказати й одним словом – розсмаковувати.

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"Обирайте той варіант, який вам до вподоби. Дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників", – резюмував Авраменко.

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