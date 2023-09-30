Як українською сказати 'во что бы то ни стало' та 'короче говоря'

Ідіоми, або сталі вирази – це слова або фрази, які мають незвичайне або переносне значення, яке не можна зрозуміти, виходячи з прямого значення їхніх слів.

Ідіоми часто використовуються в розмовній мові, і вони можуть бути складними для розуміння для людей, які не є носіями мови.

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Ось кілька прикладів ідіом:

"Схопити двійку" – отримати погану оцінку.

"Спустити в тартар" – забути або знехтувати чимось.

"Склеїв ласти" – загинув, помер.

"Нагострив лижі" – зібрався кудись йти.

Як правило, ідіоми дуже складно перекласти та зберегти їх зміст, якщо тільки не використовувати різні слова замінники. Для розуміння таких виразів необхідно знати особливості мови, літератури й культури конкретної країни, звідки сталий вираз бере початок.

Пропонуємо дізнатися, як перекладаються на українську мову російські сталі вирази "во что бы то ни стало" та "короче говоря".

"Во что бы то ни стало" в українській мові звучить як "за всяку ціну". Ця фраза означає досягати мети незважаючи ні на що, яким завгодно способом, за всіляких умов чи обставин.

"Короче говоря" – перекладається як "найшвидше сказати" або "словом".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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