Приємна новина для гаманців: в Україні різко подешевшав важливий продукт

В Україні фіксують зниження інтересу споживачів до вершкового масла. Це поступово призводить до падіння його вартості.

Про це повідомляє ІНФАГРО. Разом із цим скорочуються й обсяги експорту, адже торгівля з країнами Євросоюзу залишається під загрозою через відновлення квот.

У результаті виробникам доводиться зберігати на складах значні залишки невикористаного масла. Водночас частина квот для українських постачальників досі лишається незадіяною.

У липні на внутрішньому ринку спостерігалося стрімке зростання цін, і тоді виробники не поспішали з експортом, розраховуючи на вигідніші умови. Нині ж ціна вершкового масла для українських споживачів майже дорівнює експортній.

Водночас суттєвого здешевлення вже не прогнозують, адже нинішній рівень вартості наблизився до межі рентабельності. Тому виробники обирають тактику накопичення запасів, очікуючи підвищення попиту або ж перегляду квот на європейському ринку.

Актуальні ціни на масло в Україні:

АТБ – 85,70 грн за 180 г (зі знижкою);

Сільпо – 89,99 грн;

Varus – 86,90 грн за масло 72,6%.

