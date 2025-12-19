Зняття та виключення з військового обліку: чим відрізняється

Багато громадян України помилково вважають зняття та виключення з військового обліку одним і тим самим, але це різні процедури з різними наслідками. Військовий облік пов’язаний із виконанням військового обов’язку — проходженням служби чи мобілізації.

Зняття з обліку не звільняє від цього обов’язку — воно тимчасове. Про це пояснив представник групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП Віктор Сененький, пише armyinform.

Зняття застосовується, коли людина фізично відсутня тривалий час: відбуває покарання в місцях позбавлення волі чи проходить примусове лікування в закритих психіатричних закладах. У таких випадках ТЦК знає місце перебування і не розраховує на особу. Після повернення (звільнення чи завершення лікування) людина стає на облік знову — якщо статус здоров’я не змінився.

Натомість виключення з військового обліку повністю звільняє від обов’язку служби. Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає лише чотири підстави:

смерть;

позбавлення громадянства;

визнання непридатним до служби за станом здоров’я;

досягнення граничного віку (під час воєнного стану — 60 років; після 60 років виключення автоматичне).

Сененький наголошує: "Зняття з обліку не звільняє від обов’язку служби. Виключення — звільняє".

Розуміння різниці допомагає уникнути помилок при оформленні документів чи плануванні статусу.

