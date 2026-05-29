Стаж 10 років: якою буде пенсія

У 2026 році вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком в Україні залишаються доволі високими: щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 32 роки стажу. Люди, які накопичили лише близько 10 років, не зможуть оформити повноцінну трудову пенсію і фактично змушені чекати до досягнення 65-річного віку, коли держава гарантує лише базові соціальні виплати.

Про це повыдомляє ПФУ. Розмір пенсії та право на її отримання напряму залежать від кількості страхового стажу. У 2026 році діє така градація: у 60 років пенсію можуть отримати ті, хто має від 32 років стажу; у 63 роки — громадяни з 22–31 роком стажу; у 65 років — ті, чий стаж становить від 15 до 21 року. Якщо ж офіційний стаж менший за 15 років, право на трудову пенсію не виникає взагалі.

У випадку, коли людина має лише близько 10 років страхового стажу, держава передбачає не пенсію, а соціальну допомогу після 65 років. Її розмір зазвичай становить приблизно 2600–2700 грн на місяць і може змінюватися залежно від прожиткового мінімуму та бюджетних рішень. Додаткові виплати можливі лише за окремих умов, наприклад у разі інвалідності або спеціального статусу.

Водночас законодавство дозволяє українцям самостійно "докупити" відсутній страховий стаж. У 2026 році орієнтовна вартість одного року такого стажу становить близько 42 000 грн. Щоб досягти мінімально необхідного рівня у 15 років, людині з 10 роками стажу потрібно придбати ще 5 років, що обійдеться приблизно у 210 000 грн. Це дає змогу у майбутньому претендувати вже на трудову пенсію, а не на соціальну допомогу.

Фактично, без достатньої кількості офіційного стажу розраховувати на повноцінні пенсійні виплати складно. Найбільш уразливими залишаються люди з неофіційною зайнятістю або ті, хто тривалий час працював за кордоном без сплати внесків.

