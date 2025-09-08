Вартість популярного продукту злетіла: українці шукають дешевші заміни

Сирний продукт набирає все більшої популярності серед українських споживачів. Зростання попиту пояснюють підвищенням цін на твердий сир, для якого сирний продукт виступає більш доступною альтернативою.

Про це повідомляє Інфагро. Експерти виділяють два ключові фактори такої тенденції:

у серпні сир у ЄС подешевшав на 8%;

очікується можливе підвищення цін на сир від українських виробників на 5%.

Ці зміни можуть ускладнити плани вітчизняних сироварів щодо осіннього підвищення продажів. Наразі саме сирний продукт демонструє найбільш активне зростання реалізації, адже для багатьох покупців він став найдоступнішим варіантом на ринку.

Чому сирний продукт коштує дешевше

Головна відмінність між твердим сиром і сирним продуктом полягає у складі. Твердий сир виготовляють лише з молока, тоді як у сирному продукті його частка не перевищує 20%. Решта складу – рослинні жири (часто використовується кокосове масло) та інші замінники молочної сировини, через що продукт менш корисний для організму.

"Подорожчання українського сиру вже позначається на ринку: імпортні поставки зростають, а полиці магазинів все частіше заповнює сирний продукт – доступніша альтернатива, яка стрімко набирає популярність серед споживачів", – відзначають аналітики.

Через це вітчизняним сироварам доводиться конкурувати як з імпортерами, так і з місцевими виробниками, які орієнтуються на більш доступний формат продукту. Експерти прогнозують, що попит на сирний продукт і надалі буде зростати.

Цінова різниця між закордонними та українськими сирами (часто імпортні продукти дешевші) призвела до зростання імпорту твердих і напівтвердих сирів у липні на 12% порівняно з минулим роком. Водночас поставки напівтвердих сирів збільшилися на 28% у порівнянні з липнем 2024 року.

