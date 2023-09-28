Вчені назвали причину виникнення хронічної втоми: ви будете здивовані

Науковці виявили білок, який може бути фактором у виникненні міалгічного енцефаломієліту, також відомого як синдром хронічної втоми (СХВ). Протягом тривалого часу фахівці прагнули з'ясувати походження цього захворювання, адже без цього важко розробляти ефективне лікування.

Дослідження проводили на прикладі 38-річної жінки, яка відчувала постійну втому, але ще не мала офіційного діагнозу СХВ. Під час аналізу тканин її м'язів вчені виявили аномалію: високий рівень білка під назвою WASF3.

Про це пише Science.

Цей білок може впливати на функціонування мітохондрій – енергетичних центрів, які живлять клітини. WASF3 спричиняє порушення їхньої роботи, порушуючи подачу енергії. Це саме обгрунтовує відчуття виснаження у людей, які страждають на СХВ, коли їх м'язам та клітинам не вистачає необхідного живлення.

Синдром хронічної втоми (СХВ) – це захворювання, яке призводить до сильної втрати сили, що триває принаймні шість місяців. Симптоми загострюються під час фізичної або розумової активності, і відпочинок не завжди допомагає подолати їх.

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Серед ознак СХВ варто відзначити:

високий ступінь втоми після фізичних чи розумових зусиль;

проблеми з пам'яттю та когнітивними функціями;

запаморочення при зміні положення тіла;

болі у м'язах та суглобах;

недостатньо відпочиваючий сон;

головний біль;

біль у горлі;

збільшені лімфатичні вузли на шиї та під пахвами;

висока чутливість до світла, звуку, запахів, їжі та ліків.

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