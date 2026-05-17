У ЄС змінили правила вʼїзду для собак та котів: які документи треба мати

З 22 квітня 2026 року в країнах Європейського Союзу набули чинності оновлені правила некомерційного перевезення домашніх тварин із третіх країн. У Держпродспоживслужбі пояснили, що базові вимоги для ввезення тварин до ЄС залишилися незмінними, однак низку процедур було уточнено та деталізовано.

Які вимоги залишаються обов’язковими

Для ввезення домашніх тварин до країн Євросоюзу власники й надалі мають дотримуватися основних правил.

Мікрочипування

Тварина повинна бути ідентифікована мікрочипом міжнародного зразка.

Вакцинація проти сказу

Щеплення має бути чинним на момент подорожі та належним чином внесеним до документів.

Тест на антитіла до сказу

Для більшості третіх країн, серед яких і Україна, залишається обов’язковим тест на титри антитіл до сказу, який підтверджує достатній рівень захисту тварини.

Міжнародний ветеринарний сертифікат

Для перетину кордону необхідно оформити міжнародний ветеринарний сертифікат у відділі прикордонного інспекційного контролю Держпродспоживслужби.

Що змінили нові правила

Обов’язкове зазначення власника

Тепер у ветеринарному сертифікаті обов’язково вказується саме власник тварини, навіть якщо перевезення здійснює інша уповноважена особа. У відомстві пояснюють, що це допоможе уникнути можливих зловживань.

Перевезення уповноваженою особою

Тварину може супроводжувати інша людина лише за умови, що її поїздка відбувається не пізніше ніж за п’ять днів до або після поїздки власника.

Для собак, котів, тхорів та птахів також необхідно додавати письмову декларацію із зазначенням, хто саме супроводжує тварину — власник чи уповноважена особа. Якщо ці вимоги не виконані, перевезення вважатиметься комерційним.

Нові вимоги до тесту на антитіла

Оновлені правила чітко визначають строк дії результатів тесту на титри антитіл до сказу — аналіз має бути зроблений щонайменше за 90 днів до видачі ветеринарного сертифіката.

Раніше в документах використовувалося формулювання "три місяці", що могло спричиняти неоднозначне трактування.

Оновлені форми документів

ЄС також затвердив нові форми ветеринарних сертифікатів і супровідних декларацій для перевезення домашніх тварин.

Окремі правила для домашніх птахів

Для домашніх птахів запровадили додаткову вимогу: власник має подати декларацію про місце подальшого утримання птахів після прибуття до країни призначення, зокрема із зазначенням умов ізоляції. Цей документ додається до ветеринарного сертифіката.

Для собак, котів і тхорів діятиме перехідний період до 31 березня 2027 року, якщо сертифікати були оформлені до 1 жовтня 2026 року.

Для домашніх птахів залишаться чинними сертифікати, видані до 1 жовтня 2026 року.

