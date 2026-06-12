В Україні дешевшає популярна ягода: скільки коштує

Ціни на полуницю в Україні продовжують знижуватися. Наразі виробники реалізують ягоду за 80–170 грн за кілограм, що в середньому на 15% дешевше, ніж тиждень тому.

Про це повідомляють аналітики EastFruit. За словами експертів, головною причиною здешевлення стало різке збільшення пропозиції полуниці з місцевих господарств. Водночас попит на ягоду залишається відносно стабільним, що створює додатковий тиск на ціни.

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Учасники ринку також звертають увагу на проблему якості продукції. Через рясні опади цього сезону частка некондиційної ягоди суттєво зросла, що негативно вплинуло на товарні характеристики полуниці. Наразі середня вартість полуниці в Україні приблизно на 11% нижча, ніж у цей самий період минулого року.

При цьому оператори ринку не виключають подальшого зниження цін уже найближчими тижнями. Пропозиція ягоди продовжує зростати, тоді як якість продукції не завжди відповідає очікуванням покупців, що може й надалі стримувати попит.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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