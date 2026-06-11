В Україні деякі продукти коштують дорожче, ніж у Німеччині: про що йдеться

В Україні ціни на окремі продукти харчування вже перевищують вартість аналогічних товарів у Німеччині. Попри суттєву різницю в рівні доходів населення, деякі категорії продовольства для українських споживачів обходяться дорожче, ніж для мешканців однієї з найбільших економік Європи.

Про це свідчать результати порівняння цін у торговельних мережах двох країн. Найбільша різниця спостерігається у сегменті овочів, фруктів, молочної продукції та окремих видів м’яса. Про це пише український блогер viktor_deu.

Експерти пояснюють таку ситуацію низкою чинників. Серед основних причин — високі витрати на логістику, подорожчання енергоносіїв, нестача робочої сили, а також наслідки війни, які впливають на виробництво та постачання продуктів. Особливо помітним є зростання вартості сезонної продукції. Через несприятливі погодні умови, весняні заморозки та скорочення врожаю окремі овочі та ягоди в Україні продаються дорожче, ніж у німецьких супермаркетах.

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Крім того, на ціноутворення впливають витрати бізнесу на електроенергію, пальне та зберігання продукції. Виробники й торговельні мережі змушені закладати ці витрати у кінцеву вартість товарів. Економісти зазначають, що в Німеччині ціни на продукти часто стримуються завдяки високій конкуренції між великими торговельними мережами, розвиненій логістиці та масштабному виробництву. В Україні ж додатковий тиск на ринок створюють воєнні ризики та зростання виробничих витрат.

Попри це, ситуація залежить від конкретної категорії товарів. Частина української продукції, особливо місцевого виробництва, все ще залишається дешевшою за європейські аналоги. Однак тенденція до зростання цін на продовольство зберігається, і окремі позиції вже коштують більше, ніж у країнах ЄС.

Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.

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