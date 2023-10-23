Мовознавець пояснив, як правильно перекласти 'лед тронулся' на українську

У російській мові існує вираз "лед тронулся", який означає, що сталося щось довгоочікуване. Чимало людей неправильно перекладають фразеологізм.

Люди допускаються помилки, коли вдаються до дослівного перекладу, а не використовують відповідники. Про це для "Сніданку з 1+1" розповів мовознавець Олександр Авраменко.

За його словами, вираз "лед тронулся" варто перекладати українською, як "крига скресла". Вчитель української мови також навів приклади перекладу інших фразеологізмів.

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"Скажімо, "редко, но метко" – як сказати українською? Дуже просто – "раз, та гаразд", або "хоч раз, зате гаразд", – зазначив мовознавець.

Вислів "вешать лапшу" часто перекладають як "вішати локшину". Однак правильним перекладом буде "замилювати очі".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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